Os portistas Sérgio Oliveira e Otávio ficaram de fora dos 26 convocados de Fernando Santos para os dois jogos que encerram a fase de grupos de apuramento para o Mundial 2022.

Será, pela elevada quantidade de bons jogadores, o meio-campo o setor que dá mais dores de cabeça a Fernando Santos quando tem de elaborar uma convocatória? «Felizmente para nós, não é só esse setor!», começou por dizer o selecionador. «Tenho cinco laterais, por exemplo, e não tenho um - o Raphael - que não pode ser convocado por lesão. Mas tenho vários laterais que podiam também estar aqui. Tenho muitos alas e não posso utilizar todos. No meio-campo, também temos essa felicidade. Ficaram esses dois de fora e podiam ter ficado outros. É essa abrangência de ter vários, juntar as peças e ver o que me parece mais importante para estes dois jogos», disse aos jornalistas.

Mais à frente, o selecionador lembrou que também no ataque deixou de fora alguns jogadores que integraram outras convocatórias. «Ficaram de fora vários jogadores que têm correspondido muito bem na Seleção. Não só médios, mas também na linha dos avançados: o Pote, o Trincão, o Guedes e o Horta, que também faz parte da nossa lista. São jogadores que podiam ser convocados, também, mas tenho de fazer uma opção. E em relação ao meio-campo acontece o mesmo.»

Na leitura dos jogadores chamados, Fernando Santos incluiu Danilo Pereira no grupo dos defesas, mas o selecionador explicou que, apesar disso, olha para o jogador do PSG mais como médio. «O Danilo é, na minha opinião, um jogador de muita qualidade que pode perfeitamente fazer esses dois lugares. Na minha opinião, é médio, mas é um jogador que me dá enormes garantias se jogar como central e tem-no provado nos jogos que tem realizado nessa posição», apontou.

João Palhinha, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, Renato Sanches e Danilo Pereira foram os médios convocados por Fernando Santos.