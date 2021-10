Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez esta segunda-feira um ponto de situação sobre a condição física de Diogo Jota, que está em dúvida para o duelo com o Luxemburgo.

«Ele treinou há bocado, aumentou hoje a intensidade com o João Brito, mas não treinou connosco. A probabilidade será pouca. Vou falar com ele, ver como ele se sentiu. Se virmos que ele tem alguma condição para estar no banco e depois entrar, tudo bem. Se virmos que não, não vamos correr o risco com um jogador que esteve muito tempo sem poder treinar connosco», começou por dizer.



O selecionador nacional promete novidades nas próximas horas: «Tomarei a decisão daqui a pouco e, se ele não puder ir a jogar, seguirá para Liverpool.»