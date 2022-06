Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa do estádio de Genebra, após a derrota contra a Suíça (1-0), numa partida da quarta jornada do grupo A2 da Liga das Nações:



«Sabíamos que a equipa da Suíça ia entrar a pressionar, claramente, com os jogadores que colocou em campo, como o Seferovic e o Embolo. Esperava isso, a pressionar mais e a não deixar espaço. Eu tinha avisado os jogadores nessa questão da perda de bola nesse primeiro terço.

Saímos em construção, metemos a bola no meio, o jogador estava marcado, pressionaram e ganharam a bola. Fizeram o contra-ataque e golo da Suíça. A outra chance deles foi exatamente igual, com uma receção má e o adversário ganhou.

A Suíça esteve bem no sentido de condicionar e pressionar. A nossa equipa demorou uns minutos a encontrar o jogo, mas encontrou. O que faltou foi a acutilância que temos tido nos últimos jogos, quer pela esquerda, direita e a aparecer a zona de finalização. Os jogadores tentaram.

A segunda parte foi totalmente de Portugal. Abafou, empurrou, teve um momento ou outro em que podia ter definido melhor. Criámos seis, sete e oito oportunidades de golo, mas quando a bola não quer entrar... Criámos muitas situações e foi um resultado injusto. Fizemos coisas menos bem, mas também fizemos coisas boas. Tenho de dar os parabéns aos jogadores.

Em setembro, vamos ter duas finais [com República Checa e Espanha] e só depende de nós. Já tinha dito antes do jogo que queria estar liderança e o jogo com a Espanha [que agora lidera o grupo] vai ser decisivo. O que alterou foi que, em vez de estarmos na frente, a probabilidade agora é maior de chegarmos atrás [no segundo lugar]. Mas [com a Espanha] jogamos em casa [em Braga].

Queria agradecer ao público português pela forma fantástica como empurraram muito a equipa. Obrigado pela presença deles.»