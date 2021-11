«Vai gerir as opções para a Irlanda a pensar na Sérvia?»

«Jogo com a Irlanda deixa-o tranquilo sabendo que tem uma mínima margem de erro antes do jogo decisivo com a Sérvia?»

«Jogo com a Sérvia terá uma espécie de sentimento de vingança pelo golo não validado a Ronaldo no jogo fora que daria a vitória a Portugal?»

Parte das questões colocadas a Fernando Santos na conferência de imprensa do anúncio dos convocados para os jogos com a Irlanda e a Sérvia incidiram sobre o encontro decisivo com a seleção dos Balcãs que encerram a fase de grupos de apuramento para o Mundial 2022. Com 16 pontos somados em seis jogos, Portugal está no segundo lugar do Grupo A a um ponto dos sérvios, que têm mais um jogo realizado e resta-lhes apenas o duelo com a equipa das quinas. Significa isto que, dependendo do resultado do jogo com a Irlanda, a Seleção Nacional pode até nem precisar de vencer o derradeiro jogo contra a Sérvia, mas Fernando Santos recusa catalogar de forma diferente os dois jogos, que diz serem finais.

«Daqui a pouco tempo, tenho um jogo com a Irlanda. Há um mês, disse que Portugal tinha quatro finais. Já antes, quando Portugal foi jogar ao Azerbaijão, disse que Portugal tinha cinco finais. Já ultrapassámos três, temos mais duas e o que temos de fazer é vencê-las para estarmos onde desejamos, que é na fase final do Campeonato do Mundo. Temos uma final para jogar na quinta-feira e escolherei [os jogadores] de acordo com o que entendermos que é melhor para a equipa para podermos vencer esse jogo.(...) Este jogo com a Irlanda é mesmo uma final. E temos de ganhá-la!», afirmou o selecionador.

«Não tenho margem de erro. Não considero que seja assim. Basta olhar para os resultados, para perceber que essa margem não existe. Há que ganhar na Irlanda e aqui à Sérvia. O que tenho e o que me deixa tranquilo são os jogadores que convoquei. Sei que tenho um leque de jogadores que vão responder muito bem nestas duas finais. Temos de enfrentar os jogos da mesma maneira com que sempre fizemos», acrescentou.

Em responda a uma outra pergunta, sobre o que se passou no jogo na Sérvia, no qual Portugal empatou e viu um golo de Cristiano Ronaldo, que lhe daria a vitória, não ser validado Fernando Santos insistiu que, para já, há que olhar apenas na primeira de duas finais e lançou um apelo: «Tenho é de pensar na Irlanda! Se me quiserem fazer essas perguntas todas antes do jogo com a Sérvia, responderei. Mas agora deixem-me pensar na Irlanda, por favor. O jogo com a Irlanda é fundamental», concluiu.