Atualmente a recuperar de lesão, Diogo Jota estará apto para o Euro 2020. A garantia foi dada recentemente por Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, e, agora, também por Fernando Santos.

«A informação que tenho é a de que ele está clinicamente apto e que dia 27 começará a treinar com os restantes colegas. A partir do momento em que soubemos da questão, o departamento clínico entrou em campo. Entrar em contacto com médicos ver exames e tudo. (...) Se houvesse algum caso em que só daqui a duas ou três semanas estaria pronto, aí teríamos de ponderar essa questão», disse referindo-se ao grupo dos 26.

O selecionador nacional garantiu que tem uma lista de jogadores em stand-by prontos para serem chamados caso tenham de substituir alguém por lesão. «Obviamente que há uma lista, mas não vou dizer quem»