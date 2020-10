Fernando Santos e Luís Enrique manifestaram no final do nulo entre Portugal e Espanha, disputado no Estádio de Alvalade, total apoio à candidatura ibérica dos dois países à organização do Mundial 2030.

«Vou apoiar seguramente em força a candidatura de Portugal. É excelente para o futebol português, para o futebol espanhol e é uma excelente propaganda para a Península Ibérica. Ficaria muito bem se fosse jogado cá», disse Fernando Santos.

«Parece-me muito bem, seria maravilhoso Portugal e Espanha organizarem um Mundial de futebol em conjunto. Oxalá seja feita essa candidatura e que possa ganhar a organização», atirou Luís Enrique.