O selecionador nacional Fernando Santos garantiu que, no dia em que não conseguir alcançar um objetivo definido com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e com o seu presidente, Fernando Gomes, sai pelo próprio pé.

«Saio de modo próprio. Esse é o meu compromisso com ele. No dia em que não cumprir um objetivo, eu vou sair sozinho. Estamos de tal maneira claros nesta questão que, no dia em que algum objetivo não for cumprido, escusamos de falar», afirmou Fernando Santos, em entrevista à TVI, na noite desta quarta-feira, insistindo, nas últimas palavras: «no dia em que não cumpre o objetivo, eu saio».

Questionado, então, sobre se não garantir a qualificação para o Mundial 2022 via play-off, em março, Santos voltou a pôr de parte essa hipótese. «Não vai acontecer.»

Portugal está no pote 1 como cabeça-de-série para o play-off e pode ter, nas meias-finais, Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa como adversários. O sorteio é no próximo dia 26 de novembro.