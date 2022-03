Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Fernando Santos despediu-se dos jornalistas com uma mensagem forte - «ganhar, ganhar, ganhar» -, depois de ter sido questionado sobre a preferência por um jogo com ou sem incerteza no resultado.

«O que desejo é isso (ndr. Jogo sem sofrimento), mas não tenho dotes de adivinho. Cá fora é fácil, só que depois lá dentro as coisas nem sempre são como pensamos. Lá dentro, os jogadores é que tomarão as decisões certas. São eles que, em vários momentos de jogo, assumem quase o papel de treinador», começou por salientar.

O selecionador nacional está confiante, mas não em demasia. «O que desejo, o que acredito, tenho a confiança que a equipa vai ganhar, mas o que eu quero é ganhar mesmo. Se for com mais ou menos sofrimento…Claro que prefiro não sofrer, ninguém gosta de sofrer, até porque já tenho uma certa idade e o meu coração depois não aguenta estas coisas todas.»

«Quero é ganhar, ganhar, ganhar e estar no Campeonato do Mundo. É isso que eu quero, é isso que os jogadores querem muito e o que os portugueses querem. É isso que temos de fazer: ganhar, ganhar!»