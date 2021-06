Portugal disse adeus ao Euro 2020 nos oitavos de final da competição, na sequência de um desaire frente à Bélgica (1-0). Foi a quinta grande competição disputada pela seleção no legado de Fernando Santos, que tem no currículo as conquistas do Euro 2016 e da Liga das Nações 2019.

Selecionador de Portugal desde setembro de 2014, Fernando Santos renovou contrato no ano passado, prologando o seu vínculo até 2024.

Quais são, afinal, os números do treinador em fases finais de grandes competições?

O selecionador apresenta um registo de 10 vitórias, nove empates e três derrotas em 22 jogos no Euro 2016, Taça das Confederações 2017, Mundial 2018, Final Four da Liga das Nações 2019 e Euro 2020.

Em termos percentuais, Fernando Santos tem 45,5 por cento de vitórias, 40,9 por cento de empates e 13,6 por cento de derrotas. Dois dos três desaires foram precisamente neste Campeonato da Europa (frente a Alemanha e Bélgica) e o primeiro surgiu no Mundial de 2018, prova em que Portugal caiu igualmente nos oitavos de final (frente ao Uruguai).

No total, incluindo qualificações, Portugal já disputou 60 jogos oficiais com o atual selecionador, acumulando 39 vitórias (65 por cento), 15 empates (25 por cento) e seis derrotas (10 por cento).

A França, adversária no triunfo mais importante na história da Seleção Nacional – na final do Euro 2016, e a Sérvia empataram por duas vezes com Portugal, juntando-se a Islândia, Áustria, Hungria, Polónia, México, Chile, Espanha, Irão, Itália, Polónia, Ucrânia.