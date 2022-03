Fernando Santos recusou falar sobre o futuro à frente da Seleção caso Portugal falhe o apuramento para o Mundial 2022, onde, para estar presente, terá de bater nesta quinta-feira a Turquia e, depois, o vencedor do duelo entre a Itália e a Macedónia do Norte.

«Isso nem é questão. Eu compreendo a questão, mas não é questão que se coloque para mim, que estou totalmente focado na final que temos de disputar amanhã», começou por dizer.

«Sabemos o que temos de fazer e a equipa está concentrada e motivada. Sabemos que estamos aqui por responsabilidade nossa e assumimos isso logo. Queremos estar no Campeonato do Mundo», acrescentou.

Portugal chega a este play-off pressionado para não falhar a primeira participação numa grande competição de seleções desde o Mundial de França em 1998. Além do duelo com a Sérvia, o selecionador lembrou que os jogadores que tem à disposição já mostraram que lidam bem com a pressão. «Não tirámos mérito à Sérvia, mas houve demérito nosso. Não jogámos bem. Se tivéssemos jogado bem, teríamos conseguido o objetivo. Temos que nos fixar o que é o padrão desta equipa. Tivemos em duas finais e vencemos. Aquilo que sei é que Portugal venceu as duas finais em que esteve envolvido. Esse é um fator positivo e não negativo. Os jogadores têm muita experiência e se forem influenciados é no sentido positivo. Amanhã, é mais uma final, e queremos dar uma alegria aos 11 milhões de portugueses», atestou.



Portugal defronta a Turquia, no play-off de acesso ao Mundial 2022, esta quinta-feira, às 19h45, no Dragão. Pode seguir AO MINUTO o Maisfutebol.