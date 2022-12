Fernando Santos, selecionador de Portugal, em declarações na sala de imprensa, no final da derrota de Portugal frente à Coreia do Sul, a responder a uma pergunta sobre a reação de Cristiano Ronaldo, que saiu de campo claramente chateado quando foi substituído por André Silva:

«Ronaldo saiu chateado com o jogador da Coreia do Sul que o estrava a mandar embora, acho que toda a gente viu isso. O Pepe depois até foi para cima do jogador da Coreia porque ele estava a insultar o Ronaldo para ele sair. Ele estava a responder a esse jogador.»

[foi Ronaldo que lhe disse que estava a falar para o adversário, ele percebeu a substituição?]

«Claramente que ele compreendeu a substituição. Porque não haveria de entender? Eu ouvi o que o jogador coreano estava a dizer. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Até porque a seguir o Pepe foi para cima do jogador coreano. Estava a dizer em inglês para o Cristiano sair e sair e sair. E ele respondeu: "deves estar com muita pressa que eu saia"».

