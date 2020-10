Luís Enrique, selecionador espanhol, em declarações no final do empate (0-0) entre Portugal e Espanha, no Estádio de Alvalade:

«Foi muito bonito voltar a ver adeptos nas bancadas, embora fossem poucos, e não creio que tenham ido tristes para casa. Acho que foi um jogo divertido. Não teve golos, é verdade, mas teve ocasiões, remates aos ferros, boas jogadas, acho que eles devem ter gostado.

Um estádio de 50000 espetadores que só tem 2500 é sempre pouco, mas fiquei muito contente por voltar a ter público nas bancadas. São passinhos pequenos que temos de dar e que vamos dando pouco a pouco. Espero que em breve voltemos a ter a alegria nas bancadas.»