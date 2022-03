José Fonte foi o porta-voz da seleção nacional na véspera do jogo contra a Turquia. O jogador do Lille começou por referir que o grupo está com bom espírito a pouco mais de 24 horas do jogo decisivo do play-off de acesso ao Mundial 2022.



«Sentimo-nos bem. É sempre um orgulho estar aqui. A equipa está bem, positiva e será importantíssimo ter jogar com nosso público, amigos e família a assistirem. Estamos focados em dar uma alegria ao nosso povo. Vamos jogar por eles», disse, em conferência de imprensa.



A Turquia, recorde-se, ficou em segundo lugar no grupo G da fase de apuramento para o Mundial 2022 atrás dos Países Baixos: marcou 27 golos, sofreu 16 e acumulou 21 pontos. O defesa de 38 anos espera um jogo «dificílimo».



«Estamos à espera de um jogo dificílimo. Estamos à espera de uma equipa que vai dar tudo para poder ter aspirações de estar no Mundial. Temos de igualar ou ser superiores à Turquia na vontade de estar no Mundial. Temos de ter paixão, esta energia positiva e fazer de tudo para sermos superiores nessa balança», argumentou.



Por último, José Fonte comentou ainda as presenças de Vitinha e Djaló, dois estreantes na convocatória da seleção - Gonçalo Inácio havia sido convocado anteriormente por Fernando Santos, mas ficou de fora por lesão.



«Quem chega à seleção, é muito bem recebido. É o que estamos a fazer com o Tiago e com o Gonçalo [Inácio]. É um motivo de orgulho. A primeira vez é sempre importante. O TIago está a adaptar-se bem, está feliz e tem feito um excelente trabalho no Lille. Estou muito contente por ele», concluiu.