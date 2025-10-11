Rúben Neves decidiu na receção à Irlanda (1-0) e falou à flash da Sport tv, ainda no relvado de Alvalade.

«O meu primeiro golo pela Seleção, com este número, não podia ser de outra forma. Herdámos a vontade e paixão do Diogo Jota. Hoje foi contra uma equipa de bloco baixo, teve de ser assim. Quando jogamos contra uma equipa que coloca o avançado à entrada da própria área, torna-se muito difícil. Na segunda parte tivemos mais paciência com bola, algo que nos foi pedido ao intervalo. Foi um jogo de sentido único e três pontos importantes. Queremos fechar a qualificação no próximo jogo, mais uma vez em casa, vamos fazer de tudo para vencer.»