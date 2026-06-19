Depois do primeiro jogo, que terminou com um empate que desiludiu muita gente, Ruben Dias garantiu que os jogadores sabem exatamente que são muito importantes na vida das pessoas, não apenas na alegria das vitórias ou dos títulos, mas são importantes na criação de algumas das memórias mais felizes que guardam para a vida.

A importância que têm na vida das pessoas e que Guardiola mostrou ao sair do Man. City

«Eu acho que todos nós somos muito conscientes do que nós representamos para o país e para os fãs do futebol. E, portanto, todos nós temos consciência de toda essa massa associativa que estamos a representar, temos consciência porque também todos nós já fomos miúdos um dia e a influência e o poder que tem mandar a mensagem correta e viver a nossa vida da maneira correta. Portanto, acho que sim, acho que todos nós temos noção desse poder e de tentamos usá-lo da maneira mais correta.»

Como têm lidado com a pressão mediática após um mau resultado

«Eu não acho nem positivo nem negativo, no sentido em que eu não sinto que deva achar nada. Cada um de nós, incluindo, obviamente, o Cristiano, está habituado a lidar com a pressão mediática que normalmente já lida no clube, na seleção, em contexto de mundiais, europeus, ou seja, eu acho que nada novo está a acontecer. Mesmo dentro das dificuldades e do momento um bocadinho mais frustrante, todos estão ainda assim na sua zona de conforto em relação a saber lidar com a situação que estão a encarar. E, como tal, eu só vejo isso como uma boa oportunidade. Nunca vi um momento mau, um momento difícil na vida de cada um de nós como uma muralha que nós não podemos ultrapassar, mas vi sim como uma pedra pela qual nós podemos subirem cima. Portanto, acho que é simplesmente uma oportunidade de nos tornarmos melhores e mais fortes.»