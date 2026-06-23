João Félix, jogador da Seleção, destacou a atitude da equipa e relembrou que o empate diante da RD Congo não afetou os jogadores. O avançado do Al Nassr abordou, ainda, o sonho de conquistar o Mundial.

Goleada

«Sabíamos da importância de vencer o jogo. Entrámos muito bem, tal como no jogo passado. Hoje demos seguimento e estivemos sempre por cima. Foi bom fazermos tantos golos, porque isso pode fazer diferença, caso fiquemos com os mesmo pontos.»

Mudança de atitude?

«Preenchemos melhor os espaços. Jogámos muito por fora e entrelinhas, que é onde se cria o perigo. Nunca houve falta de atitude, foi só ajustar alguns pontos táticos.»

Empate afetou a equipa?

«Empatar o primeiro jogo do Mundial não quer dizer nada, a Argentina perdeu o primeiro jogo em 2022. A RD Congo não é uma seleção fraca, tem excelentes jogadores, que jogam em grandes ligas. Não era um jogo fácil. Mas acho que, de modo geral, todos soubemos lidar com isso, todos jogam em grandes equipas e sobre grande pressão, não é por um mau resultado que afeta os jogadores, tal como deu para ver hoje.»

Podemos sonhar com o Mundial?

«É o sonho de toda a gente, mas vamos jogo a jogo. Agora é descansar e pensar na Colômbia, depois logo se vê.»