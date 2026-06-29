João Félix, jogador da Seleção Nacional, em declarações esta segunda-feira de manhã em Palm Beach, reconhecendo que se sente muito confiante e explicando por que isso aconteceu.

Há colegas que dizem que é o jogador mais talentoso da seleção

«Eu não gosto de falar de mim, nem aqui, nem lá fora. Mas é bom. É bom ouvir esses elogios de pessoas por quem eu tenho muito carinho e que me são muito próximos. O que vou dizer mais? É sempre bom. Não há muito a dizer sobre isso. Agradeço-lhes e é isso.»

Como se sente neste momento

«Chego confiante, mais confiante do que nunca. Foi um ano incrível. Estou feliz por termos ganho o título, que foi muito importante para mim, para todos e para o clube, principalmente. Sinto-me confiante, sinto-me preparado para ajudar a equipa. Não é que antes não me sentisse, mas claro, depois de uma época destas, aquele nível de confiança extra está sempre lá E estou cá para ajudar, seja 60, 70, 90 ou 10 minutos. A confiança vai ser a mesma, a vontade vai ser a mesma. E no que puder ajudar, eu vou ajudar.»

Jorge Jesus soube tirar o melhor de si?

«Principalmente, já o digo há muito tempo, a principal mudança foi ter jogado na minha posição de origem, que é onde eu me sinto confortável, onde posso ajudar a equipa da melhor forma, onde consigo fazer os meus movimentos, as minhas ações com bola: ali atrás do segundo avançado, jogando como 10. O mister Jorge Jesus percebeu isso e deu-me confiança para para tirar o melhor de mim. A vontade é a mesma de antes, o compromisso é o mesmo, apenas mudou o facto de jogar na minha opinião. Jogando um ano inteiro ah na minha posição, mesmo que em um, dois, três jogos as coisas não estejam a sair, ao quarto jogo vão acabar por sair. Porque a minha a minha de natureza é aquela e quando estou ali, as coisas correm bem»