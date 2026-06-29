João Félix: «Se tiver de bater outro penálti, vou assumir sem problema»
Avançado da Seleção Nacional diz que mantém a mesma mentalidade
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Félix: «Se tiver de bater outro penálti, vou assumir sem problema»
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«Al Nassr? Joguei na posição de origem e Jorge Jesus tirou o melhor de mim»
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«Liga saudita? É claro que a intensidade não é a mesma»
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Félix: «Ronaldo? Somos uma boa dupla, conheço-o bem»
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«Agora é mata ou morre... qualquer deslize pode ser fatal»
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«No segundo jogo já parecia que estava tudo perfeito»
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Félix: «É uma mais-valia jogarmos com a Croácia»
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«Não é por termos empatado dois jogos que há desconfiança»