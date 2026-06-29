No Euro 2024, João Félix acertou no poste no desempate por grandes penalidades diante da França, nos quartos de final, num jogo que ditou a eliminação portuguesa. Dois anos depois, o avançado do Al Nassr garante que não ficou afetado por esse momento e até recordou uma história dos tempos da formação.

«Desde pequeno, desde que comecei a ir a torneios, com oito ou nove anos, que o meu pai sempre me dizia para assumir. Seja no jogo, seja nas grandes penalidades. Até há uma história, de um torneio em Espanha, em que fui bater o primeiro penálti e marquei. Um companheiro, o 3.º ou 4.º a bater, não queria marcar, nem ninguém. Comecei a ir para a bola para bater o segundo penálti, algo que não podia. Isso sempre fez parte de mim. O meu pai sempre me incutiu isso. Aquela semana [após falhar o penálti contra a França, no Euro 2024] não foi fácil, mas temos de olhar para isso como uma aprendizagem. Se tiver outro penálti, vou assumir sem qualquer problema. Nunca tive problema e não será agora.»