Cristiano Ronaldo foi o tema central da conferência de imprensa de João Mário antes do segundo treino da Seleção Nacional após a concentração rumo ao Mundial do Qatar.

O médio do Benfica foi confrontado com várias perguntas sobre a impactante entrevista recente do jogador do Manchester United e numa delas foi convidado a comentar as imagens divulgadas na véspera pela FPF e que sugeriam algum tipo de desconforto entre Cristiano Ronaldo e o colega de equipa e de seleção Bruno Fernandes.

«Tive a felicidade de estar no balneário nesse momento. Vi as imagens e às vezes pode ser interpretativo», disse.

A imagem não vinha acompanhada de som e João Mário explicou que palavras trocaram Ronaldo e Bruno naquele momento em que ambos pareciam olhar com seriedade um para o outro. «É engraçado, porque o Bruno foi dos últimos a chegar. Foi uma brincadeira entre eles e o Cristiano perguntou-lhe se ele tinha vindo de barco. Acredito que as imagens podem ser interpretativas, mas foi uma brincadeira entre eles e acredito que tenham uma grande relação, porque jogam juntos e porque vi-os ontem e estive o dia inteiro com eles. Vocês viram um pequeno excerto de algo que se passou, mas não há nenhum problema entre eles», assegurou.

Ainda na conferência, João Mário foi interpelado por um jornalista inglês. Sobre Cristiano, claro está. «Ele está sempre feliz na Seleção Nacional. Eu vi-o ontem e estava bem. Ele está totalmente focado na Seleção e de certeza que vai ser uma grande ajuda para nós. Para nós é igual [n.d.r.: que ele esteja a ser muito falado]. As manchetes são sempre sobre ele. Toda a gente fala sobre o Cristiano», concluiu.