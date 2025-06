Incrivelmente, causou polémica, entre algumas pessoas, ver António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia no Allianz Arena, em Munique, vestidos com a camisola do PSG e com o nome de João Neves nas costas: estavam, claro, a apoiar o amigo e a formação francesa na final da Liga dos Campeões.

Questionado sobre essa polémica, João Neves garantiu que não esperava menos do que aquilo dos amigos dele e deixou a perceber que a maldade está apenas na cabeça das pessoas.

«Cada um pode ver aquela situação da melhor maneira ou da pior maneira, isso fica com as pessoas», começou por dizer.

«Como amigo deles, não vejo nenhuma maldade e sei que ninguém lhes pode apontar nada, sempre deram tudo o que têm pelo que clube deles. Como meus amigos, não esperava menos do que tê-los a apoiarem-me num momento tão importante como aquele.»

Nesta conferência da Seleção Nacional, o jovem de 20 anos falou ainda da posição em que jogou frente à Alemanha, numa espécie de lateral direito, com liberdade para aparece em espaços interiores.

«Desde que jogue, para mim está tudo bem», sorriu.

«Sempre fui um jogador que se adapta bem às situações, portanto cabe ao mister escolher. Calculo que ele me coloca ali por questões táticas e estratégicas, estou preparado para tudo.»