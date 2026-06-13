Vitinha foi o primeiro jogador da Seleção Nacional a falar nos Estados Unidos e foi questionado sobre se é verdade que todos os atletas estão a usar neste Mundial uma pulseira igual. O médio disse primeiro que não podia quebrar um pacto do balneário, mas acabou por desfazer as dúvidas após autorização do assessor.

«Com autorização do 'chefe' aqui ao lado, vou então explicar. Basicamente a história da pulseira veio de quando fomos agora reunir com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Ele na altura deu-nos uma pulseira igual a todos e garantiu que cumpre todas as especificidades para as podermos usar dentro de campo. É um pulseira que tem o nome de todos os jogadores e também do Diogo Jota. O primeiro-ministro deixou ao nosso critério, obviamente, usá-la, mas nós recebemo-la com muito carinho e vamos usá-la com muito orgulho.»