José Fonte foi homenageado, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol. O defesa-central terminou a carreira esta temporada e aproveitou o momento para agradecer às pessoas que estiveram presentes na sua caminhada, recordando, sobretudo, a família.

«Esta homenagem honra o passado e inspira quem vem a seguir. Estou aqui porque o meu pai, com a sua sabedoria, os seus conselhos e as suas palavras - por vezes duras - me guiou até ao dia de hoje. Estou aqui porque a minha mãe nunca me deixou cair, sobretudo nos dias difíceis. Foi ela que me incutiu a resiliência que me caracteriza. Estou aqui por causa do meu irmão e da nossa forte ligação. Não posso esquecer a minha avó Cecília, foi ela que apanhou o avião para Inglaterra para cuidar dos netos: os dois a tentar singrar no futebol inglês. Mesmo sem saber a língua, ia às compras sozinha, sem medo de nada, só para termos o conforto da sua companhia e da sua comida. Há, ainda, quem tenha sacrificado mais do que eu, sem nunca ter pisado um relvado: a minha mulher. Durante anos a nossa vida foi feita de distância. Eu em França, vocês em Inglaterra, com alguns meses pelo meio na China. O sucesso desta carreira é, talvez, mais dela porque foi sem aplausos», começou por dizer.

Já emocionado, José Fonte falou diretamente aos filhos, pedindo-lhes desculpa pelos momentos em que não esteve presente.

«Luca e Luna, espero que me perdoem os aniversários, as peças de teatro e jogos que falhei, mas tudo o que fiz, fi-lo por vocês», acrescentou.

Por fim, o defesa-central campeão europeu em 2016 pela Seleção Nacional deixou uma palavra de apreço a Fernando Santos e Luís Norton de Matos.

«Uma palavra muito especial para dois homens que acreditaram em mim. Mister Norton de Matos, que me deu a mão, aos 19 anos, acabado de ser dispensado do Sporting. Obrigado, mister. Ao mister Fernando Santos que, depois de duas dispensas, me deu a estreia por Portugal aos 30 anos. A estes dois devo momentos decisivos da minha carreira», concluiu.

Formado no Sporting e no Sacavenense, José Fonte representou profissionalmente V. Setúbal, Felgueiras, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Crystal Palace, Southampton, West Ham, Lille, Sp. Braga e Casa Pia, além de uma curta passagem pelos chineses do Dalian Pro. No total da carreira, o defesa-central somou 751 jogos e foi fundamental na conquista do Europeu 2016, fazendo parceria com Pepe no eixo defensivo. O central ajudou, ainda, na conquista da primeira edição da Liga das Nações, em 2019.