José Sá, Toti Gomes e João Mário elevaram para cinco o número de jogadores que se estrearam pela Seleção principal de Portugal desde que Roberto Martínez assumiu, no início deste ano, o comando da equipa das quinas.

Até esta quinta-feira, Gonçalo Inácio (março) e João Neves (outubro) eram os únicos estreantes da era pós-Fernando Santos.

Aos jogadores de Sporting e Benfica juntaram-se agora a dupla do Wolverhampton e o lateral-direito do FC Porto. José Sá e Toti Gomes foram titulares, enquanto João Mário foi a jogo já na reta final do triunfo sobre o Liechtenstein.