Em vésperas do duelo com a Polónia, que pode confirmar o apuramento de Portugal para a fase seguinte da Liga das Nações, Rafael Leão foi o porta-voz da seleção nacional. No entanto, o extremo acabou por falar sobre a atualidade do Sporting que perdeu Ruben Amorim para o Man. United e anunciou João Pereira, até então treinador da equipa B.



«Como sportinguista, desejo sempre o melhor ao Sporting. Fiquei muito contente, Amorim fez um excelente trabalho e desejo-lhe as maiores felicidades no Manchester United. Não conheço muito bem o mister João Pereira como treinador, apenas como jogador, mas se o Sporting fez essa escolha é porque tem qualidade acima da média para dar continuidade e títulos ao Sporting», disse, em conferência de imprensa.



De recordar, o extremo português saiu do Sporting em 2018 para os franceses do Lille.

Esta época já conta com 10 jogos realizados, nos quais marcou três golos e fez outras tantas assistências.