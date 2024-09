Cristiano Ronaldo vai ficar no banco este domingo, frente à Escócia, em jogo no Estádio da Luz. O que levanta a dúvida: quando foi a última vez que o capitão ficou no banco num jogo oficial da Seleção Nacional?

Ora a resposta obriga-nos a recuar quase dois anos. Aconteceu ainda com Fernando Santos, no Mundial 2022, no Qatar. E logo em dois jogos seguidos. Primeiro a 6 de dezembro, frente à Suíça, em jogo dos oitavos de final, e depois, naquela que foi mesmo a última, frente a Marrocos, a 10 de dezembro, em jogo dos quartos de final.

A Seleção Nacional acabou eliminada nessa partida, voltou para casa, Fernando Santos deixou de ser o selecionador, veio então Roberto Martínez e nunca mais aconteceu em jogos oficiais.

Aliás, Roberto Martínez já deixou uma vez o capitão no banco, mas foi num jogo de preparação: frente à Croácia, a 8 de junho de 2024, Cristiano Ronaldo não saiu do banco, numa derrota por 2-1.

Pelo meio, entre os jogos com Marrocos e com a Croácia, o internacional português ficou mais duas vezes no banco, em jogos do Al Nassr. Curiosamente as duas vezes já com Luís Castro a treinador: a primeira a 29 de julho de 2023, frente ao Al Shabab (empate 0-0) e a segunda a 5 de abril de 2024, frente ao Damac (vitória por 1-0).