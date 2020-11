Michael Oliver é o árbitro do jogo entre a Croácia e Portugal, da última jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, anunciou a UEFA.



O inglês de 35 anos, que terá como assistentes os compatriotas Stuart Burt e Simon Bennett, vai arbitrar pela primeira vez um jogo da principal seleção portuguesa, depois de já ter dirigido encontros das equipas lusas de sub-19 e sub-21 e de, em termos de clubes, ter arbitrado encontros do Benfica e do Sporting.

O encontro, ao qual Portugal pode chegar já com a qualificação para as meias-finais garantida, disputa-se na terça-feira, às 19h45, no estádio Poljud, em Split.