Roberto Martínez na conferência de imprensa de antevisão à partida diante da Colômbia, na última jornada da fase de grupos do Mundial 2026, comentou as notícias da imprensa colombiana de que Luis Suárez iria ficar no banco e falou também da importância das bolas paradas.

Imprensa colombiana diz que Luis Suárez não joga. Acredita nisso?

«A Colômbia é uma equipa que acredita muito no que faz. O trabalho do treinador Nestor Lorenzo, que já tem mais de 40 jogos, tem muita clarividência, muita clareza de ideias. É uma equipa que consegue jogar com muita posse de bola, com jogadores bons tecnicamente como James Rodriguez, jogadores como Jhon Arias, que pode usar as zonas frontais, é uma equipa muito forte nas transições com Luis Díaz e depois tem a finalização de Luis Díaz. Mas também há outros jogadores que conseguem fazer isso. Falar da Colômbia é falar de uma ideia, de uma estrutura tática muito bem organizada, e não tanto se joga este ou aquele jogador. A Colômbia já está apurada, por isso não será uma surpresa se algum jogador não jogar, mas também não me parece o mais importante, porque o mais importante é a ideia da equipa.»

Quanto tempo é passado a trabalhar as bolas paradas?

«As bolas paradas são um aspecto fundamental no futebol moderno. O que acontece nas áreas é essencial. E nas academias, todo o desenvolvimento dos jogadores é sempre entre as áreas. A bola parada é consequência de um bom jogo, porque sem bom jogo não há cantos ou bolas paradas no último terço, mas também é muito importante trabalhar a bola parada a um nível de estratégia e responsabilidade do jogador. O Austin [McPhee, treinador de bolas paradas] está a fazer um trabalho fantástico. É bom poder marcar golos de bola parada, mas criar oportunidades é aquilo que é consistente. E estamos a fazer isso há muito tempo. Mas não somos uma equipa cujo foco é manter a baliza a zeros e utilizar a bola parada para ganhar um jogo. Não é assim. Mas, quando estamos no último terço, ajuda poder utilizar a estratégia para poder aproveitar esses momentos.»