Sob pressão dos media e dos resultados, Roberto Martínez compareceu na Cidade do Futebol, em Oeiras, para a antevisão ao segundo duelo entre Portugal e Dinamarca, válido para os playoffs de acesso à final four da competição.

Já no final da conferência de imprensa, deu um vislumbre do onze inicial - Bernardo Silva vai ser titular.

«Vai estar no onze amanhã porque 100 internacionalizações é um momento, é uma marca na carreira de um jogador. Merece começar o jogo. Precisamos do melhor Bernardo. Em Alvalade deve haver uma festa para celebrar com ele», afirmou Roberto Martínez.

Roberto foi questionado, quase inevitavelmente, por Cristiano Ronaldo, se iria utilizá-lo juntamente com outro avançado na frente, como Gonçalo Ramos. O selecionador defendeu o capitão.

«As nossas equipas são flexíveis, já jogámos com dois pontas de lança. Precisamos de utilizar os nossos jogadores em função do nosso adversário. Se o Cristiano Ronaldo marcar, é o jogador mais importante da equipa. Quando não marca, falamos da idade dele. Não é justo», atirou o espanhol.

Portugal e Dinamarca defrontam-se para a segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, este domingo, no Estádio José Alvalade (19:45). Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.