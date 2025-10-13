Martínez: «Contra a Irlanda tivemos 3.75 golos esperados»
Selecionador nacional garante que a equipa está focada e usa estatísticas para analisar último encontro
Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. Selecionador nacional usou estatísticas para dizer que Portugal jogou bem diante da Irlanda.
Nervosismo antes do jogo
«O aspeto emocional é importante, mas acho que o grupo está calmo, focado e a trabalhar muito bem. Percebe-se a força que temos quando jogamos em casa. No jogo contra Irlanda houve uma grande energia e os jogadores ficam com muita vontade voltar lá. Hoje é para focar e queremos apurar-nos para o Mundial diante dos nossos adeptos.»
Bloco baixo da Irlanda
«O nosso desempenho sem bola foi exemplar. A Irlanda usou bola longa e contra-ataques. Deixamos a Irlanda sem remates enquadrados, sem cantos, sem lançamentos no nosso meio-campo. Faltou marcar cedo. Os golos esperados, uma estatística que eu gosto muito, é de 3.75. A equipa atacou. Queremos melhorar sempre, mas o que não podemos perder, que é mais importante do que melhorar, é o que fizemos sem bola, com resiliência. Ninguém fala do golo da vitória. Não é azar nem sorte, é uma jogada à Portugal, manter a bola, bom posicionamento, qualidade de cruzamento do Trincão e chegada na segunda linha do Rúben Neves. Queremos continuar a melhorar. Amanhã é continuar com o que fizemos sem bola e melhorar com bola.»
Últimos marcadores jogam na Arábia Saudita
«Onde os nossos jogadores atuam, não é importante. O importante é a atitude, o compromisso e executar o plano de jogo. Isso não faz parte de jogar numa Liga ou noutra. Não há relação.»