Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo vão ser dispensados da Seleção nacional, anunciou Roberto Martínez. Em sentido contrário, Geovany Quenda e Fábio Silva vão ser chamados para o jogo com a Croácia, da última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.



«Vamos seguir a mesma linha. É importante acrescentarmos competitividade ao grupo. Em 18 meses temos uma fase final de um Mundial. O jogo com a Croácia é muito importante para nós. No entanto, precisamos de recuperar alguns e proteger outros. Estamos em novembro. Vamos dispensar o Bernardo, o Pedro Neto, o Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes que viu o segundo cartão amarelo. O Djaló ficou de fora dos 23, mas vai entrar assim como jogadores dos sub-21 que já estiveram connosco. O Fábio Silva e o Quenda vão entrar na convocatória», referiu, na sala de imprensa do Dragão, após a goleada (5-0) aplicada à Polónia.



Questionado acerca da chamada do avançado do Las Palmas à seleção principal, o selecionador explicou que não tem entre as opções alguém com as suas características.



«Seguimos o Fábio durante meses. Ele tem muito bons movimentos, é um ponta de lança com capacidade para abrir espaços e jogar de costas para a baliza. A chegada a um novo clube deu-lhe maior impacto na área e os seus números melhoraram muito. É um jogador diferente. Não há um Fábio Silva na Seleção. Treinou muito bem quando esteve connosco e merece estar neste patamar», esclareceu.