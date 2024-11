Roberto Martínez esteve em Nyon, a acompanhar ao vivo o sorteio da fase final da Liga das Nações, e no final comentou a opinião que tem sobre o embate com a Dinamarca, que é o adversário que se segue nos quartos de final da competição:

«Vim a Nyon porque gosto de estar no sítio onde as coisas acontecem e hoje estavam a acontecer aqui. Sobre o sorteio, todos os adversários são difíceis, nesta fase da competição só há grandes seleções. É um bom estádio para os nossos adeptos, já joguei em Copenhaga e tem um ambiente fantástico. Quem for, vai gostar. É importante para Portugal fazer o segundo jogo em nossa casa, mais uma vez os nossos adeptos vão ser muito importantes para sairmos vitoriosos e seguirmos para as meias finais.

Dinamarca é uma equipa com um treinador novo. Uma equipa muito competitiva, que tem um equilíbrio muito bom entre jogadores experientes e jogadores que estão a crescer, como o Hjulmand [do Sporting]. A Dinamarca tem uma excelente formação e vai ser uma eliminatória muito competitiva. Portugal tem estado muito bem nos últimos anos. Tem estrelas em todas posições e é muito difícil encontrar pontos fracos. Vamos tentar.»