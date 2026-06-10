No rescaldo à vitória sobre a Nigéria em Leiria (2-1), nesta quarta-feira, Roberto Martínez relativizou o resultado e explicou a utilização de Cristiano Ronaldo na segunda parte. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional lamentou a morte de um adepto antes do particular.

Vencer na estreia no Mundial 2026

«Lamento a morte de um adepto. Vamos ganhar o primeiro jogo no Mundial 2026 para dedicar à sua família.»

Martínez e o plano individual

«Temos um plano individual para todos os jogadores e conseguimos evitar lesões. O plano é uma mistura do aspeto físico e tático. Era importante dar mais tempo de jogo ao Diogo Costa, com 90 minutos. O Bruno Fernandes já jogou 90 minutos contra o Chile. O Cristiano jogaria entre 45 e 60 minutos. O Nuno Mendes jogaria 30 minutos. E era importante que o Matheus Nunes também entrasse.»