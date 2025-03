Vinte e seis em 26 possível. Roberto Martínez preencheu todas as vagas que podia para o duplo compromisso com a Dinamarca, a contar para os quartos de final da fase de apuramento do campeão da Liga das Nações.

O estágio de março tem desafios inerentes ao mês. Precisamos de 26 porque há jogadores que não podem jogar dois jogos em 72 horas», disse, explicando ainda as chamadas de Renato Veiga e de Chico Conceição, que têm estado lesionados.

«O Renato Veiga já treinou sete dias e está perfeitamente bem, mas estamos a falar de dois jogos. Do Chico temos a informação muito positiva de que já treinou e esperamos que fique no banco no fim de semana. E temos dez jogadores com cartões amarelos, o que significa que podemos perder muitos jogadores no primeiro jogo.»

Martínez, que ainda fará duas antevisões aos jogos com os dinamarqueses, falou ainda um pouco do que é possível esperar da seleção nórdica. É uma equipa competitiva e com um treinador novo, mas os mesmos conceitos. A Dinamarca tem muita personalidade, em Copenhaga o ambiente é espetacular e tem jogadores muito experientes e também novos que estão a aparecer na Dinamarca, como o Conrad Harder, mas sempre com o mesmo modelo de jogo. (...) É fácil reconhecer o que a Dinamarca tenta fazer e gosto muito da proposta e do estilo. Precisamos de equilibrar bem a equipa e ter intensidade. Se conseguirmos chegar ao nosso máximo nível, temos melhores possibilidades de ganhar, independentemente do adversário», rematou o selecionador.