Martínez explica saída de Gonçalo Inácio: «Sofreu uma pancada no gémeo»
Selecionador nacional acredita que vai contar com o jogador contra a Hungria
Roberto Martínez analisou a vitória de Portugal diante da Irlanda por 1-0, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, conseguida neste sábado no Estádio José Alvalade. O selecionador nacional explicou a saída de Gonçalo Inácio ao intervalo.
«Já vimos durante os quartos de final da Liga das Nações o quão importante foi o Gonçalo Inácio, também o Renato Veiga na meia-final e na final da Liga das Nações. Acho que temos muita sorte de ter jogadores como eles. Hoje a troca ao intervalo foi devido a uma pancada no seu gémeo e não estava 100 por cento. Nós não precisamos de arriscar. Veiga entrou muito bem. A entrada mostra que o Renato Veiga já tem um ritmo de jogo que não tinha durante o estágio de setembro. Foi o único jogador que não participou pela falta de minutos. Fiquei muito contente que o Renato já esteja no nível para ajudar a Seleção.»
«Não é um problema. O próximo jogo é daqui a mais de 72 horas, vamos ver. Mas não é um problema. Não é uma lesão grave, é mais muscular.»