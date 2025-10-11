Selecao
Há 44 min
Martínez: «Golo foi um sinal do Diogo Jota, sentimos que está connosco»
Selecionador nacional destacou a capacidade de «chegada na área» de Neves, copiando Diogo Jota
Estádio José Alvalade, Lisboa
Selecionador nacional destacou a capacidade de «chegada na área» de Neves, copiando Diogo Jota
Estádio José Alvalade, Lisboa
Roberto Martínez analisou a vitória de Portugal diante da Irlanda por 1-0, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, conseguida neste sábado no Estádio José Alvalade. O selecionador nacional analisou golo de Rúben Neves aos 90+1m.
«É uma reflexão que concordo totalmente. São sinais de felicidade. Tivemos isto durante o estágio de setembro. Marcar o golo durante o minuto 21. Também contra a Hungria sofremos o golo no minuto 21. E hoje o Rúben Neves, que troca com a camisola dele e marca com a inteligência e chegada na área do nosso Diogo Jota. Para nós é um sinal de alegria. Sentir que o Diogo está com a família que é a Seleção. Mas também sentimos a responsabilidade lutar pelo sonho do Diogo Jota, que é o sonho de todos.»
