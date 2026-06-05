Roberto Martínez anteviu o particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor. Em conferência de imprensa, o selecionador apontou às valências do Chile.

Planos de treino

«Há dois blocos. O presente, com cinco treinos e foco individual, para os jogadores estarem no mesmo nível. Este bloco é a continuação do estágio de março. E jogar contra o Chile vai aproximar-nos do contexto da Colômbia. O outro bloco vai ser no Mundial 2026, com um trabalho diferenciado. Amanhã chegam os quatro campeões da Europa e vamos continuar a preparação.»

«Quando precisamos de tomar decisões há um equilíbrio entre experiência, observação e momentos de forma, além das estatísticas e dos registos de outros estágios. Há opiniões formadas, que têm peso na decisão.»

«Queremos criar um balneário muito competitivo.»

Potencial “onze” para a estreia no Mundial 2026

«Congo? Sei o que precisamos de fazer, mas não sei quem joga. O importante é perceber o momento de cada jogador, tanto no treino como no balneário. Vão ser precisos ajustes e queremos criar uma equipa que esteja tranquila com essa flexibilidade tática. Precisamos de continuar a melhor alguns aspetos defensivos.»