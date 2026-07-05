Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, na conferência de antevisão ao encontro com a Espanha, a contar para os «oitavos» do Campeonato do Mundial:

Como vai ser jogar contra o seu povo?

«O meu caso é diferente, porque eu nunca treinei em Espanha. Parece incrível, mas vivi 21 anos no Reino Unido, 21 em Espanha, sete na Bélgica e três e meio em Portugal. A minha casa, na verdade, é onde está a minha família. Para mim, o importante é estar perto dos jogadores e do que representa a nossa Seleção. Agradecer a força e tudo o que tivemos em Toronto, o povo português foi incrível. Quase meio milhão... A força foi incrível. E é isso. A paixão significa muito. E enquanto selecionador, o orgulho é incrível.»

Disse que nunca treinou em Espanha, isso deixa-o triste?

«Eu tive oportunidades de jogar em Espanha, masacredito muito no timing, em fechar um ciclo, e aquele não era o momento certo. Saí de casa com a paixão de jogar à bola. Depois, de treinar. Fiz isso no Reino Unido e faz parte do meu caminho. Sou uma pessoa muito curiosa. Mas o futebol e a paixão pelo futebol deram-me a oportunidade de conhecer países diferentes. Estou muito orgulhoso do que fiz na minha carreira.»

Portugal é exemplo na formação de jogadores

«Acho que é o estilo, essa capacidade técnica de manter a posse de bola, que dá muito destaque ao meio-campo e que se enquadra na ideia que permitiu à Espanha conquistar o primeiro título em 2008 e viver um período muito, muito importante. Acho que isso está relacionado com essa capacidade técnica dos médios. Nós concentramo-nos no que nos diz respeito e, na verdade, acho que Portugal, com 10 milhões de habitantes, é um exemplo na formação dos jogadores de topo para os melhores clubes da Europa. Na verdade, estamos muito orgulhosos dos jogadores que temos.»