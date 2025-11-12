Roberto Martinez, Selecionador Nacional, em conferência de imprensa, em Dublin, de antevisão à partida com a Irlanda desta quinta-feira [20h30]. O técnico comentou as dispensas de Pote e Pedro Neto, por lesão, afirmando que não haveria necessidade de chamar outros nomes.

Convocatória com 26 nomes permite prender dois e o continuar com a preparação

«Nós já preparamos o estágio com a ideia que normalmente há um ou dois jogadores que não conseguem chegar à convocatória. Não sei porquê, experiência nos últimos nove anos, o estágio de novembro sempre tem essa situação. Foi por isso que chamamos 26 jogadores, para poder estar à frente. Não acredito em esperar perder um jogador para chamar alguém novo, porque acho que a convocatória para a Seleção é um momento importante. E um jogador, quando chega na Seleção, precisa ser chamado no dia da convocatória. Então é o nosso trabalho de preparar, antecipar, e com 26 jogadores nós tínhamos a oportunidade de perder dois jogadores e poder continuar com a preparação para os jogos. Foi por isso.»

João Carvalho chamado para o lugar de José Sá

«Gostaria de mandar os sentimentos ao José Sá e a toda a família. O João Carvalho é um guarda-redes com um potencial incrível. Já trabalhámos com ele e só imaginar quando chegou ao treino, tinha um sorriso incrível. Foi muito firo ver o nível no treino da Seleção A. É uma amostra de que temos jogadores preparados para ajudar a Seleção. Esperemos que este estágio seja importante para a carreira do João.»