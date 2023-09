Paulinho arrancou a temporada em grande forma e leva quatro golos em três partidas. Por isso, o jogador do Sporting foi um dos temas da conversa de Roberto Martínez com os jornalistas.



O bom momento do avançado deixou-o a sonhar com uma possível chamada à «equipa das Quinas» e mereceu elogios do técnico espanhol. Porém, Martínez decidiu não chamar o jogador dos leões para as partidas contra Eslováquia e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro 2024, e justificou a decisão.



«Gostei muito do começo de Liga do Paulinho. É um jogador de área, um finalizador. Temos dois pontas de lança, Cristiano e Gonçalo [Ramos]. A competitividade a este nível faz com que seja difícil ter uma oportunidade. É importante ter jogadores como o Paulinho a jogar a este nível. Ele não pode fazer mais. É importante ser consistente e ter o mesmo nível toda a época», disse, em conferência de imprensa.



Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, a 8 de setembro e quatro dias depois, recebe o Luxemburgo.