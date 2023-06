Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa após a vitória sobre a Bósnia (3-0), a contar para a fase de apuramento para o Euro 2024:

«Rafael Leão? Há um plano para dois jogos em 72 horas. É uma decisão a pensar na Islândia. Não precisávamos do jogo do Rafael Leão aqui, depois do primeiro golo e da forma como o jogo se desenrolou.»

[já percebemos que o Rafael Leão vai jogar na Islândia, mas podemos esperar muitas mudanças?]

«Não disse que o Rafael ia jogar na Islândia. Mas é importante fazer as mudanças necessárias. Não precisamos mudar por mudar. Precisamos seguir com o nosso trabalho, o nosso plano, e gerir dois jogos em 72 horas.»