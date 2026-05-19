Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, respondeu às críticas deixadas por António Salvador nas redes sociais. O presidente do Sp. Braga reclamava a chamada de Ricardo Horta para o Mundial 2026.

Ricardo Horta

«Tenho de respeitar todos os presidentes, é normal. Tenho a capacidade de ser neutral. Já disse que o nosso processo não é uma decisão emotiva ou intuitiva. Há parâmetros muito importantes e as nossas escolhas são profissionais.»