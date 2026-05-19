Selecao
Há 27 min
Martínez responde a António Salvador: «Tenho a capacidade de ser neutral»
Presidente do Sp. Braga criticou a ausência de Ricardo Horta nos convocados
Cidade do Futebol, Oeiras
Presidente do Sp. Braga criticou a ausência de Ricardo Horta nos convocados
Cidade do Futebol, Oeiras
Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, respondeu às críticas deixadas por António Salvador nas redes sociais. O presidente do Sp. Braga reclamava a chamada de Ricardo Horta para o Mundial 2026.
Ricardo Horta
«Tenho de respeitar todos os presidentes, é normal. Tenho a capacidade de ser neutral. Já disse que o nosso processo não é uma decisão emotiva ou intuitiva. Há parâmetros muito importantes e as nossas escolhas são profissionais.»
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