A imprensa desportiva polaca ficou indignada com o facto de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter cancelado a conferência de imprensa na Polónia, de forma a antever o jogo da Liga das Nações, realizado em Varsóvia, neste sábado.

Na véspera, esta sexta-feira, Roberto Martínez fez a habitual conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, recebendo também algumas questões por videochamada de jornalistas polacos. Estes, questionaram-no sobre a polémica.

«É uma ação para tentar proteger o trabalho dos jornalistas. Já sabemos de outras equipas que tiveram problemas com as viagens e a decisão foi tentar ter uma conferência aqui, em Lisboa, mas também abrir a oportunidade de ter questões na chegada ao hotel, em Varsóvia. Não é falta de respeito, mas sim o contrário, antecipar uma chegada tardia», explicou o selecionador nacional.

Antes disso, aos jornalistas portugueses, Roberto Martínez explicou a decisão de Portugal não treinar em Varsóvia antes do jogo, para se ambientar ao relvado.

«Acho que as condições, hoje em dia, são muito semelhantes. Para nós é importante ter um plano de preparação para o estágio em geral. Na Seleção precisamos de gerir os dois jogos e aqui era importante termos quatro treinos na Cidade do Futebol, para controlarmos as nossas condições. O estádio de Varsóvia é espetacular, um dos melhores estádios do futebol europeu e podemos utilizar os treinos na Escócia para nos adaptarmos ao segundo jogo», referiu.

Roberto Martínez encerrou o tema garantindo que gostou muito «da preparação e do ambiente» antes do jogo com a Polónia. «Faz sentido treinar aqui antes do jogo contra a Polónia», reforçou.