Roberto Martínez analisou a vitória de Portugal diante da Irlanda por 1-0, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2026, conseguida neste sábado no Estádio José Alvalade. Questionado pelo Maisfutebol sobre o papel de Trincão, o selecionador diz não olhar para ele como um suplente.

«O que é importante um jogador é grande, é importante na Seleção quando ele está motivado e mostra que é importante para ganhar jogos e mostra a sua qualidade. O Trincão está a fazer isso em muitos estágios. Lembro-me que ele estava no onze inicial na meia-final contra a Alemanha. Então, não é um jogador que só entra. A Irlanda usou contra nós, pela primeira vez, uma linha de cinco. Acontece com muitos adversários nossos, mudam o seu sistema. Por isso precisámos da flexibilidade e da polivalência do Bernardo Silva, que pode jogar no lado esquerdo, no lado direito ou pode jogar a seis e ajuda muito se precisarmos trocar aspetos. Outro dia pode ser que o jogo seja mais indicado para o Trincão. Mas para nós é muito importante ter o Francisco Trincão ao nível que ele está. Um dos melhores jogadores da Europa no seu perfil»