Francisco Trincão, extremo do Sporting e da Seleção Nacional, falou aos jornalistas nesta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Irlanda, da qualificação para o Mundial 2026. Trincão não deu azo à discussão da renovação de Roberto Martínez, nem a declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.

Renovação ou não de Roberto Martínez

«Não me cabe a falar sobre isso. Acho que isso é um papel da comunicação social, de não dar tanto ênfase a isso ou não. Mas, de minha parte, acho que o míster trouxe bastante energia para o grupo. Falo por mim, voltou a convocar-me e por isso confia bastante em todos os jogadores.»

Bom espírito de grupo

«Acho que vem muito do grupo. O grupo é muito forte, é muito unido. Cada vez mais sabemos conviver com os jogadores de equipas rivais. Sabemos conviver uns com os outros. E acho que também ajuda bastante a ganhar. Temos ganho bastantes jogos e acho que isso ajuda um bocado. Vem muito do grupo e daquilo que vivemos no dia-a-dia.»

Marcelo disse que Portugal tinha de vencer Mundial 2026

«Não é pressão acrescida. Neste momento, temos de estar focados na Irlanda e no jogo que temos pela frente, porque primeiro temos de nos apurar para estar no Mundial. O foco é apenas neste jogo.»