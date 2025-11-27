Portugal é campeão mundial de futebol em sub-17! Mas não traz para Lisboa apenas um troféu coletivo - também distinções individuais.

Mateus Mide, médio-ofensivo do FC Porto e da Seleção Nacional, foi considerado pelos observadores da FIFA como o melhor jogador do torneio. Recebeu o prémio das mãos de Xavi Hernández, glória do futebol espanhol.

Mauro Furtado, do Benfica, venceu a Bola de Bronze como terceiro melhor e também de melhor jogador desta final.

Mide participou nos oito jogos disputados pela Seleção, marcou quatro golos (a Suíça, Marrocos, com um bis, e Nova Caledónia) e fez duas assistências.

Também Romário Cunha, guarda-redes do Sp. Braga e da Seleção Nacional, foi considerado o melhor guardião. Para levar o 'caneco' para casa, Portugal bateu a congénere da Áustria por 1-0, com golo de Anísio Cabral, em Doha, no Qatar.