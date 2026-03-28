Portugal mede forças diante do México, no Estádio Azteca, no primeiro de dois jogos particulares com vista a preparação para o Mundial 2026, com início marcado para as 02h00 deste domingo (hora de Lisboa).

Num jogo em que o selecionador Roberto Martínez pode testar novas peças no desenho tático de Portugal no decorrer dos 90 minutos, o onze inicial não deverá sofrer grandes alterações por parte do treinador espanhol.

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Com a ausência de Diogo Costa por lesão, José Sá e Rui Silva disputam a titularidade frente ao México. O guarda-redes do Sporting deverá, apesar de ter apenas uma internacionalização, assumir a baliza da formação das Quinas. No setor defensivo, Tomás Araújo deve avançar para as opções de Roberto Martínez e ocupar o lugar do lesionado Rúben Dias.

No que toca à frente ofensiva, Gonçalo Ramos deverá render Cristiano Ronaldo e juntar-se a Francisco Conceição e Pedro Neto.

Por outro lado, o onze inicial do México deve manter-se perto do habitual apresentado pelo técnico Javier Aguirre.