Depois de marcar na goleada da Croácia sobre a Chéquia, na qualificação para o Mundial 2026 (5-1), Modric desdobrou-se em elogios ao “homólogo” Vitinha. Na noite de segunda-feira, o médio veterano, de 39 anos, enalteceu a temporada do português.

«Gosto muito da forma como joga. Teve uma temporada fenomenal. Ajuda o PSG e Portugal a jogarem melhor, é um organizador e indispensável. É excelente com bola. Na minha opinião, foi o melhor médio de 2024/25. É um dos melhores, se não o melhor do Mundo. Gosto muito», disse, em declarações à Nova TV.

O médio do Real Madrid emigrou para Espanha – proveniente do Tottenham – no verão de 2012, quando Vitinha tinha 12 anos e crescia na formação do FC Porto, na transição para o futebol de 11.

Desde então, Modric – que nos Estados Unidos vai encerrar o ciclo pelo Real Madrid – conquistou Mundial de Clubes (4), Taça Intercontinental, Supertaça Europeia (5), Champions (6), La Liga (4), Taça de Espanha (2) e Supertaça de Espanha (5). Como se tal não bastasse, liderou a Croácia para o terceiro lugar nos Mundiais de 2018 e 2022, e conquistou a Bola de Ouro e o prémio FIFA The Best, ambos em 2018.

Quanto a Vitinha – além de Champions, Liga das Nações, Ligue 1 (3), Taça de França (2) e Supertaça francesa (3) – contribuiu para as conquistas de Liga portuguesa (2), Taça de Portugal (2), Youth League e Nacional de Juniores (sub-19).