José Mourinho considera que Portugal fez uma boa exibição frente à Bélgica, apesar da derrota (1-0) e consequente adeus ao Euro 2020, nos oitavos de final da competição.



«Estou mais triste que desiludido. Eles não estiveram mal frente à Bélgica. Depois de uma primeira parte em que duas boas equipas mostraram muito respeito uma pela outra, o golo da Bélgica mudou tudo», salienta o técnico.



Na crónica que assina no jornal inglês The Sun, Mourinho escreve que Portugal arriscou na segunda parte: «Portugal assumiu riscos, fez alterações e tornou-se mais ofensivo. André Silva entrou para ponta-de-lança e Cristiano Ronaldo conseguiu movimentar-se e criar mais.»



«Foi de forma orgulhosa que os campeões saíram da prova. Eles perderem mas deram tudo contra candidatos à vitória final no torneio», concluiu o treinador português.