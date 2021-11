O árbitro Daniele Orsato vai apitar a «final» de Portugal contra a Sérvia, encontro da última jornada do grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial 2022.



O italiano, de 45 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Cirro Carbonne e Giorgio Peretti. No VAR estará o transalpino Massimiliano Irrati.



A seleção portuguesa precisa apenas de um empate para garantir a qualificação direta para o Mundial 2022. Uma derrota atira Portugal para os play-offs.



O jogo está agendado para as 19h45 do próximo domingo, na Luz.