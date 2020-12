Portugal defronta Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, na qualificação para o Mundial 2022, ditou o sorteio realizado em Zurique, esta segunda-feira.



A seleção nacional, que partia como cabeça de série, ficou integrada no Grupo A, tendo evitado adversários potencialmente bem mais complicados.



Na Europa, apuram-se diretamente para a fase final do Campeonato do Mundo o vencedor de cada um dos dez grupos. Por sua vez, os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial2022 ou para os play-offs.

Destas 12 equipas presentes nos play-offs, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022. A qualificação decorrerá entre março e novembro de 2021, e os play offs já em março de 2022.



O grupo A onde está inserido Portugal: